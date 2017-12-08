Лам стал почётным капитаном сборной Германии

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, организованное Немецким футбольным союзом.

В ходе мероприятия экс-защитнику "Баварии" Филиппу Ламу вручили официальное свидетельство, согласно которому он стал почётным капитаном сборной Германии.

Стоит отметить, что Лам стал шестым футболистом, получившим это звание. Ранее подобной чести были удостоены Фриц Уолтер, Уве Зеелер, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус и Юрген Клинсман.

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