Лам высоко оценил вклад Нойера в историю футбола
Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен
Экс-капитан сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Филипп Лам поделился мнением о том, что голкипер Мануэль Нойер намерен играть до 40 лет.
"Верю, что Ману сделает что-то такое. Он отличный парень, вратарь мирового уровня. Возможно, лучший за всю историю. Обычно он всегда в хорошей форме.
Иногда он немного сумасшедший за пределами поля, когда дело касается спорта. Вот почему я очень даже верю в это", – сказал Лам.
Также не пропустите: "Бавария" хочет подписать несколько лидеров "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси
-
Спортивный директор ПСЖ вновь недоволен "Реалом" из-за Мбаппе
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о продлении контрактов с лидерами команды
-
Лам высоко оценил вклад Нойера в историю футбола
-
Роналду прокомментировал свой очередной рекорд
-
"Бавария" хочет подписать несколько лидеров "Барселоны"
-
Кейн высказался о судействе женской бригады из Украины
-
"Челси" хочет продлить контракт с игроком сборной Дании
-
На пост тренера "Ньюкасла" претендуют несколько англичан
-
Мостовой раскритиковал сборную России после матча со Словакией
-
"Барселона" близка к продлению контракта с Педри
-
Хави высказался о Луисе Энрике
-
Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере Месси
-
Суарес высказался о номинации на "Золотой Мяч"
-
Роберто Мартинес высказался перед матчем против сборной Италии
-
"Ювентус" намерен подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
Ярмоленко высказался о своем голе в ворота сборной Финляндии
-
Роналду прокомментировал разгром сборной Катара
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о вероятности трансфера Холанда
-
Главные новости дня: 9 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20