Лам высоко оценил вклад Нойера в историю футбола

Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Экс-капитан сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Филипп Лам поделился мнением о том, что голкипер Мануэль Нойер намерен играть до 40 лет.

"Верю, что Ману сделает что-то такое. Он отличный парень, вратарь мирового уровня. Возможно, лучший за всю историю. Обычно он всегда в хорошей форме.

Иногда он немного сумасшедший за пределами поля, когда дело касается спорта. Вот почему я очень даже верю в это", – сказал Лам.

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