Лам: "Золотой мяч" превратился в конкурс популярности среди нападающих"

Бывший защитник "Баварии" Филипп Лам считает неправильными критерии определения лучшего игрока мира в премии "Золотой мяч".

Последние десять наград выиграли нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Реала" Криштиану Роналду.

"Пришло время реформировать "Золотой мяч". Он превратился в конкурс популярности среди нападающих", - сказал он.

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