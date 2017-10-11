Ламела и Роуз приступили к тренировкам с "Тоттенхэмом"



Футболисты "Тоттенхэма" - защитник Дэнни Роуз и полузащитник Эрик Ламела продолжают восстанавливаться после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня оба футболиста впервые за очень долгое время тренировались в общей группе. Впрочем, пока неизвестно, когда они вернутся в строй.

Напомним, что 27-летний Роуз в последний раз выходил на поле в январе, а Ламела не играет уже почти год.

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