Ламела может продолжить карьеру в Серии А

Фото: Твиттер @ErikLamela

Форвард "Тоттенхэма" Эрик Ламела может в ближайшее время уйти из клуба и продолжить свою карьеру в Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в услугах 29-летнего нападающего заинтересован "Наполи", а сам футболист тоже не против вернуться в итальянский чемпионат.

Напомним, аргентинец уже играл в Серии А в сезонах 2011/2012 и 2012/2013. За 60 встреч, проведенных в составе "Ромы" нападающий смог забить 18 голов. После этого футболиста за 30 миллионов евро купили "шпоры".

В текущем сезоне Ламела выходил на поле в 31 матче во всех турнирах. В его активе 4 забитых мяча и 1 голевая передача.

Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.