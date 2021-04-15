Ламела может продолжить карьеру в Серии А
Фото: Твиттер @ErikLamela
Форвард "Тоттенхэма" Эрик Ламела может в ближайшее время уйти из клуба и продолжить свою карьеру в Серии А, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, в услугах 29-летнего нападающего заинтересован "Наполи", а сам футболист тоже не против вернуться в итальянский чемпионат.
Напомним, аргентинец уже играл в Серии А в сезонах 2011/2012 и 2012/2013. За 60 встреч, проведенных в составе "Ромы" нападающий смог забить 18 голов. После этого футболиста за 30 миллионов евро купили "шпоры".
В текущем сезоне Ламела выходил на поле в 31 матче во всех турнирах. В его активе 4 забитых мяча и 1 голевая передача.
Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
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