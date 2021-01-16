Ламела определился со своим будущим в "Тоттенхэме"

Теги тоттенхэмэрик ламела

Ламела определился со своим будущим в "Тоттенхэме"

Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела решил остаться в лондонской команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, аргентинец продолжит выступать за "шпор", несмотря на несколько предложений от клубов Серии А.

В текущем сезоне 28-летний футболист забил 2 гола в 13 матчах.

Контракт Ламелы с "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: Моуринью просит вернуть Эриксена в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)

"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов