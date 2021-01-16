Ламела определился со своим будущим в "Тоттенхэме"

Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела решил остаться в лондонской команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, аргентинец продолжит выступать за "шпор", несмотря на несколько предложений от клубов Серии А.

В текущем сезоне 28-летний футболист забил 2 гола в 13 матчах.

Контракт Ламелы с "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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