Ламела перешел в "Севилью"

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Севильи" в официальном твиттере объявила о переходе аргентинского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Эрика Ламелы.

Испанский клуб заполучил футболиста бесплатно, но в обмен на хавбека Брайана Хиля. Также "Севилья" получила 25 миллионов евро. Ламела подписал с "Севильей" контракт до лета 2024 года.

29-летний Ламела выступал за "Тоттенхэм" с 2013 года. Всего он сыграл за "шпор" 257 матчей, забил 37 мячей и отдал 47 голевых передач. Ранее играл за "Ривер Плейт" и "Рому". За сборную Аргентины сыграл 25 матчей и забил три мяча.

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