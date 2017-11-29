Ламела провел первый матч за 13 месяцев и отдал голевой пас через 76 секунд после выхода на поле

Теги тоттенхэмэрик ламела

Ламела провел первый матч за 13 месяцев и отдал голевой пас через 76 секунд после выхода на поле

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" со счетом 1:2.

Единственный мяч лондонского клуба на счету Харри Кейна, которому ассистрировал Эрик Ламела.

Стоит отметить, что хавбек отдал голевой пас через 76 секунд после выхода на замену.

Этот матч стал первым для 25-летнего аргентинца, который он провел за последние 13 месяцев.

Не пропустите: Кейн забил 11-й гол в ворота "Лестера" - больше, чем в ворота любого другого клуба. | http://soccernews.ru

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