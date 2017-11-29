Ламела провел первый матч за 13 месяцев и отдал голевой пас через 76 секунд после выхода на поле
В матче 14-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" со счетом 1:2.
Единственный мяч лондонского клуба на счету Харри Кейна, которому ассистрировал Эрик Ламела.
Стоит отметить, что хавбек отдал голевой пас через 76 секунд после выхода на замену.
Этот матч стал первым для 25-летнего аргентинца, который он провел за последние 13 месяцев.
Не пропустите: Кейн забил 11-й гол в ворота "Лестера" - больше, чем в ворота любого другого клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|14
|32
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|14
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|14
|21
|9
|Лестер Сити
|14
|17
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|17
|11
|Саутгемптон
|13
|16
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|15
|13
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|14
|Борнмут
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Вест Бромвич Альбион
|14
|12
|17
|Эвертон
|13
|12
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|14
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