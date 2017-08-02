Лампру перешёл в "Аякс"

Вратарь "Виллем II" Костантинос Лампру стал игроком "Аякса", сообщает голландская пресса.

25-летний страж ворот перешёл в амстердамский клуб на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2018 года.

Стоит отметить, что в своё время Лампру находился в академии "Аякса", однако не сумел там закрепиться и перебрался в "Фейеноорд".

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