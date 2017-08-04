Лангер стал игроком "Шальке"

Вратарь "Норчепинга" Михаэль Лангер перешел в "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер заключил с клубом двухлетнее соглашение. Ранее Лангер выступал за "Штутгарт", "Фрайбург" и "Франфуркт".

В прошлом сезоне Лангер сыграл 21 матч за "Норчепинг" и пропустил 27 голов.

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