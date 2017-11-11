Лангле: "Барселона"? Сейчас я сконцентрирован на "Севилье"

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Лангле: "Барселона"? Сейчас я сконцентрирован на "Севилье"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле прокомментировал слухи об интересе "Барселоны".

"Барселона" - отличная команда, но я счастлив в "Севилье", ведь это тоже замечательный клуб. Посмотрим, что будет в будущем, но сейчас я сконцентрирован на играх в Примере и Лиге Чемпионов" - приводит слова Лангле RMC Sport.

В текущем сезоне Лангле провел 16 матчей и забил два гола.

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