Лангле может перейти в клуб АПЛ

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Лангле может перейти в клуб АПЛ

Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает FC Barcelona Noticias.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении француза настаивает новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что Лангле не хочет уходить из "Барселоны".

В прошлом сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2026 года.

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