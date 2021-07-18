Лангле может перейти в клуб АПЛ

Фото: инстаграм Лангле/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста RAC1 Жерара Ромеро, защитник "Барселоны" и сборной Франции Клеман Лангле может продлить карьеру в клубе английской премьер-лиги.

По информации источника, представители каталонского клуба уже работают над тем, чтобы найти клуб для игрока.

Основной вариант – аренда футболиста с обязательным выкупом при достижении им определенного процента сыгранных матчей. Также клуб, который арендует Лангле, будет обязан компенсировать оклад француза в полном объеме.

В прошлом сезоне игрок сыграл 33 матча в Примере за "Барселону", в которых забил 1 гол.

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