Лангле не намерен покидать "Барселону"

Теги барселонаклеман лангле

Лангле не намерен покидать "Барселону"Фото: инстаграм Лангле/Автор неизвестен

"Барселона" в попытках разгрузить платежную ведомость пытается расстаться с ненужными игроками и готова рассмотреть предложения по французскому защитнику Клеману Лангле, сообщает издание Marca.

Но по информации источника сам футболист не планирует менять команду, особенно после назначения Хави главным тренером каталонцев, так как при нем он имеет регулярную игровую практику.

Отмечается, что в том случае, если Лангле не сменит клуб в январское трансферное окно, то его судьба будет решаться уже летом.

Соглашение француза с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

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