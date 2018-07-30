Лангле оценил свой дебют за "Барселону"

Защитник каталонской "Барселоны" Клеман Лангле оценил свой дебют за "сине-гранатовых" в матче Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма".

" Я счастлив, потому что прошло два месяца, когда я надеялся снова выйти на поле. И этот первый победный матч радует всех нас и меня в том числе . Мы сыграли хорошо, но всегда есть что улучшать в игре ", - приводит слова 23-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером Малкома. | soccernews.ru