Лангле отдал предпочтение "Барселоне" перед "Реалом"

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Лангле отдал предпочтение "Барселоне" перед "Реалом"Защитник "Севильи" Клеман Лангле отдал предпочтение переходу в каталонскую "Барселону" перед трансфером в мадридский "Реал".

По сведениям испанской прессы, изначально 23-летний бек склонялся к переезду на "Сантьяго Бернабеу", однако уход из королевского клуба его главного тренера Зинедина Зидана кардинальным образом повлиял на перспективного француза. В итоге он решил присоединиться к "сине-гранатовым", которые, как ожидается, подпишут с ним контракт уже на этой неделе.

Напомним, Лангле станет первым летним новичком "Барселоны". | soccernews.ru

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