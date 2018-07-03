Лангле отдал предпочтение "Барселоне" перед "Реалом"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле отдал предпочтение переходу в каталонскую "Барселону" перед трансфером в мадридский "Реал".

По сведениям испанской прессы, изначально 23-летний бек склонялся к переезду на "Сантьяго Бернабеу", однако уход из королевского клуба его главного тренера Зинедина Зидана кардинальным образом повлиял на перспективного француза. В итоге он решил присоединиться к "сине-гранатовым", которые, как ожидается, подпишут с ним контракт уже на этой неделе.

Напомним, Лангле станет первым летним новичком "Барселоны". | soccernews.ru