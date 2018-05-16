Защитник "Севильи" Клеман Лангле отказался обсуждать с журналистами свое будущее, информирует sport.es.

По сведениям источника, 22-летний бек ушел от ответа на вопрос о его возможном переходе в каталонскую "Барселону". При этом издание отмечает, что его клуб намерен убедить француза отклонить предложение "сине-гранатовых" и подписать новый контракт.

Напомним, "Барселона" уже достигла договоренности с Лангле о его переезде на "Камп Ноу". | soccernews.ru