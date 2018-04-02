Лангле прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле прокомментировал интерес к своей персоне со стороны каталонской "Барселоны".

" Барселона" - отличная команда с игроками самого высокого уровня в составе. Но сегодня я нахожусь в "Севилье", и я рад быть здесь. Посмотрим, что произойдет в будущем, пока же я сосредоточен на Ла Лиге и Лиге Чемпионов ", - цитирует 22-летнего бека Le 10 Sport.

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