Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером Малкома

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Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером МалкомаНовоиспеченный защитник каталонской "Барселоны" Клеман Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером в его клуб вингера "Бордо" Малкома.

"Я хорошо знаю Мончи, потому что он меня подписывал в "Севилью", но эти трансферы нельзя сравнивать. Мончи работает в "Роме", я играю в "Барселоне". Он просто пытается делать свою работу, а "Барса" - свою. И больше ничего", - цитирует 23-летнего бека Le 10 Sport.

"Барселона" в последний момент перехватила Малкома у "Ромы", которая уже достигла договоренности по его трансферу с "Бордо".

Напомним,  Джулия Робертс получила от "Барселоны" именную футболку. | soccernews.ru

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