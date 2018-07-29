Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером Малкома

Новоиспеченный защитник каталонской "Барселоны" Клеман Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером в его клуб вингера "Бордо" Малкома.

" Я хорошо знаю Мончи, потому что он меня подписывал в "Севилью", но эти трансферы нельзя сравнивать. Мончи работает в "Роме", я играю в "Барселоне". Он просто пытается делать свою работу, а "Барса" - свою. И больше ничего ", - цитирует 23-летнего бека Le 10 Sport.

"Барселона" в последний момент перехватила Малкома у "Ромы", которая уже достигла договоренности по его трансферу с "Бордо".

Напомним, Джулия Робертс получила от "Барселоны" именную футболку. | soccernews.ru