Лангле прокомментировал своё будущее в "Барселоне"

Фото инстаграм Клемана Лангле

Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле дал понять, что продолжит выступать за каталонский клуб.

"Я не собираюсь никуда уходить. Только в прошлом сезоне я продлил контракт с клубом, поэтому я точно останусь", - приводит слова француза Mundo Deportivo.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста с "блауграной" рассчитано до июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Лангле сыграл за "Барсу" 48 матчей и забил 1 гол.

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