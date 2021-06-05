Лангле прокомментировал своё будущее в "Барселоне"
Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле дал понять, что продолжит выступать за каталонский клуб.
"Я не собираюсь никуда уходить. Только в прошлом сезоне я продлил контракт с клубом, поэтому я точно останусь", - приводит слова француза Mundo Deportivo.
Действующее соглашение 25-летнего футболиста с "блауграной" рассчитано до июня 2026 года.
В прошедшем сезоне Лангле сыграл за "Барсу" 48 матчей и забил 1 гол.
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