Лангле прокомментировал свое поведение после поражения от "Баварии"

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Лангле прокомментировал свое поведение после поражения от "Баварии"Фото: инстаграм Лангле/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле прокомментировал свое поведение после поражения "Баварии" (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и последующий вылет в Лигу Европы.

"Я хочу обратиться к болельщикам "Барселоны". Прежде всего, мне грустно по поводу вчерашнего результата, этот клуб заслуживает только самого лучшего, а мы не смогли этого добиться.

Хочу объяснить фото, где я улыбаюсь с Левандовским. Эта специфическая реакция никоим образом не отражает моих ощущений от результата. Мои ценности неоспоримы, и любой, кто меня знает, в курсе моей приверженности и любви к профессии, "Барсе" и особенно к ее болельщикам.

Я бы никогда не стал так реагировать на то, что причинило нам всем столько боли. Сегодня нам очень грустно, но теперь у нас есть миссия: вернуть "Барсу" туда, где она заслуживает быть", – написал француз в своем инстаграме.

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