Лангле прокомментировал свой переход в "Барселону"

Новичок "Барселоны" Клеман Лангле прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

"Я хочу играть настолько много, насколько это будет возможно. Знаю, что я попал в большой клуб, в котором есть конкуренция на моей позиции, но я попробую играть и делать всё возможное, чтобы выходить на поле в каждом матче. Я здесь, чтобы выигрывать титулы, и это очень важно. Я амбициозен, а здесь много игроков, у которых я буду учиться" - цитирует 23-летнего француза Marca.

Напомним, что "Барселона" купила Лангле у "Севильи" за 35,9 миллионов евро.

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