Лангле рад, что ему больше не придется играть против Месси

Новичок "Барселоны" Клеман Лангле лестно отозвался о Лионеле Месси.

"Я счастлив быть здесь, ведь теперь мне не придется играть против Месси! Он лучший футболист в мире, способен без проблем завладеть преимуществом и забить гол в любой момент и с любой позиции. Если тебе повезет, можно его приостановить, но тогда тебя подловит кто-то другой.

Когда выступаешь в одной команде с хорошими футболистами, адаптация дается легче, а здесь каждый игрок высочайшего уровня" - приводит слова Лангле FourFourTwo.

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