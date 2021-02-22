Лангле расплакался в машине после очередной неудачи "Барселоны"

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Лангле расплакался в машине после очередной неудачи "Барселоны"

Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле эмоционально отреагировал на свою ошибку в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (1:1).

На 89-й минуте матча Лангле сфолил в своей штрафной и позволил сопернику заработать пенальти, с которого Алекс Фернандес сравнял счет. После матча фанаты застали плачущего француза в машине.

В нынешнем сезоне 25-летний Лангле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сказал бы показуха ,Но Барса девчачий клуб по интересам,т.ч. правда)

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