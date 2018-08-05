Лангле: "Решение о переходе в "Барселону" далось мне тяжело"

Новоиспеченный защитник каталонской "Барселоны" Клеман Лангле высказался о своем переходе в нынешний клуб.

"Об интересе "Барселоны" впервые я услышал в декабре в газете Sport. Тогда прямого контакта не было. В конце сезона мой агент сказал мне, что есть возможность такого трансфера. Я очень гордился. " Барселона" - это не просто клуб. Это клуб очень высокого уровня с иными методами работы. Правда состоит в том, что мне было очень хорошо в "Севилье". Люди, команда, болельщики... Этот клуб дал мне многое. Это было трудное решение ", - цитирует 23-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Вальверде хочет подписать еще двух игроков. | soccernews.ru