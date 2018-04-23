Лангле сделал выбор между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"

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Лангле сделал выбор между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"Защитник "Севильи" Клеман Лангле сделал выбор между каталонской "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям sport.es, 22-летний бек "красно-белых" предпочитает продолжить свою карьеру на "Камп Ноу". Однако на переход в стан "сине-гранатовых" француз будет готов пойти только в том случае, если тем не удастся продлить контракт со своим ведущим игроком обороны Самюэлем Умтити.

Напомним, в "Барселоне" остались разочарованы игрой Лангле в финале Кубка Испании. | soccernews.ru

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