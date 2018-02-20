Лангле: "Севилья" не боится "Манчестер Юнайтед"



Защитник "Севильи" Клеман Лангле рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Мы не боимся "МЮ". Они обладают многими сильными сторонами, но у нас будет прекрасная поддержка фанатов. Надеюсь, что мы сумеем сыграть на высоком уровне и реализуем свои моменты. Забить гол будет крайне важно, так как потом нас ждет выезд в Манчестер", - цитирует Лангле Goal.com.

Матч "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" состоится 21 февраля и начнется в 22:45 мск.

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