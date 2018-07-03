Лангле сообщил "Севилье" о принятом им решении перейти в "Барселону"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле принял решение по своему будущему, информирует FootMercato.

Так, по сведениям источника, 23-летний бек сообщил своим партнерам по команде и клубу, что решил продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании. Ожидается, что трансфер француза может быть закрыт уже в этот четверг или пятницу. Первое летнее приобретение обойдется "сине-гранатовым" в 35 миллионов евро.

Напомним, Лангле делал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru