Лангле выбили зуб в игре против "Ливерпуля"
Защитнику "Барселоны" Клеману Лангле выбили зуб в полуфинальной игре Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
"Да, я действительно лишился зуба. Однако я готов всегда жертвовать зубом, если это поможет команде пробиться в следующий раунд", - приводит слова Лангле ESPN.
В этом сезоне Лангле провел 42 игры, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Напомним, что ответный поединок между "Ливерпулем" и "Барселоной" состоится 7 мая.
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|Команда
|М
|О
|1
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|35
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|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
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|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30