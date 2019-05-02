Лангле выбили зуб в игре против "Ливерпуля"

Защитнику "Барселоны" Клеману Лангле выбили зуб в полуфинальной игре Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

"Да, я действительно лишился зуба. Однако я готов всегда жертвовать зубом, если это поможет команде пробиться в следующий раунд", - приводит слова Лангле ESPN.

В этом сезоне Лангле провел 42 игры, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что ответный поединок между "Ливерпулем" и "Барселоной" состоится 7 мая.

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