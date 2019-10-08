Лангле: "Я каждый день страдаю от Месси"
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле поделился мнением о капитане своей команды Лионеле Месси.
"Это игрок, который делает разницу на поле. Я каждый день страдаю от него на тренировках. Но я счастлив, что по выходным он играет за меня, а не в команде соперника", - цитирует Лангле Marca.
В текущем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
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|8
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|8
|15
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|Гранада
|8
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|4
|Барселона
|7
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|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
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|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2