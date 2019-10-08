Лангле: "Я каждый день страдаю от Месси"

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле поделился мнением о капитане своей команды Лионеле Месси.

"Это игрок, который делает разницу на поле. Я каждый день страдаю от него на тренировках. Но я счастлив, что по выходным он играет за меня, а не в команде соперника", - цитирует Лангле Marca.

В текущем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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