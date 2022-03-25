Лангле задумался об уходе из "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле может сменить команду, утверждает Barca Universal.
По информации источника, французский футболист задумался об уходе из-за дефицита игровой практики.
26-летний центрбек опасается, что его могут не включить в заявку сборной на ЧМ-2022, если он не начнёт чаще выходить на поле.
В текущем сезоне Лангле провёл за "Барсу" 18 матчей и сделал 1 ассист. С первых минут он не играл с середины декабря.
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|Вильярреал
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
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|20
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|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
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|Мальорка
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|18
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|20
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|Леганес
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|Эспаньол
|20
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