Лангле задумался об уходе из "Барселоны"

Фото инстаграм Клемана Лангле

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле может сменить команду, утверждает Barca Universal.

По информации источника, французский футболист задумался об уходе из-за дефицита игровой практики.

26-летний центрбек опасается, что его могут не включить в заявку сборной на ЧМ-2022, если он не начнёт чаще выходить на поле.

В текущем сезоне Лангле провёл за "Барсу" 18 матчей и сделал 1 ассист. С первых минут он не играл с середины декабря.

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