Лангле заявил, что был близок к переходу в "Ювентус"

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Лангле заявил, что был близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле рассказал, что у него была возможность перейти в "Ювентус". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Когда я уже выступал за "Нанси" какое-то время, "Ювентус" связался с моим отцом, клуб был заинтересован во мне. Мы с отцом побывали в Турине, сходили на матч "Ювентус" - "Эмполи". Однако в тот момент мне казалось, что этот клуб велик для меня", - сказал Лангле.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 21 матче, забив 1 гол.

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