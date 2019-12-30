Ланин перешел из "Краснодара" в "Енисей"

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Ланин перешел из "Краснодара" в "Енисей"

"Енисей" заключил новый контракт с хавбеком "Краснодара" Олегом Ланиным.

Соглашение 23-летнего футболиста с красноярским клубом рассчитано до 2021 года.

Ланин играл в "Енисее" с лета на правах аренды. За это время он провел 22 матча в клубе.

Футболист - воспитанник "Краснодара". 

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