Ланин перешел из "Краснодара" в "Енисей"
"Енисей" заключил новый контракт с хавбеком "Краснодара" Олегом Ланиным.
Соглашение 23-летнего футболиста с красноярским клубом рассчитано до 2021 года.
Ланин играл в "Енисее" с лета на правах аренды. За это время он провел 22 матча в клубе.
Футболист - воспитанник "Краснодара".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
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|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
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|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
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