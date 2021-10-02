"Ланс" добыл победу над "Реймсом" в Лиге 1

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"Ланс" добыл победу над "Реймсом" в Лиге 1Фото: инстаграм Лиги 1/Автор неизвестен

"Ланс" на своем поле сумел победить "Реймс" в матче девятого тура французской Лиги 1.

"Ланс" - "Реймс" - 2:0

Голы: Калимуэндо (пенальти), 45 - 1:0, Калимуэндо, 52 - 2:0.

"Ланс" - Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина (Айдара, 72), Франковски (Мачадо, 84), Какута (Саид, 72), Фофана, Дукуре (Каюзак, 89), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 72).

"Реймс" - Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Конан, Матусива (Туре, 64), Мунеци, Флип (Кассама, 72), Кеббаль (Мбуку, 72), ван Берген (Дукуре, 72), Экитик.

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