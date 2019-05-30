"Ланс" и "Дижон" сыграли вничью в матче за место в Лиге 1

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"Ланс" и "Дижон" сыграли вничью в матче за место в Лиге 1

В первой игре плей-офф за место во французской Лиге 1 "Ланс" сыграл вничью с "Дижоном". Ответный поединок пройдет 2 июня.

"Ланс" - "Дижон" 1:1

Голы: Белльгард, 48 - 1:0, Квон Чхан Хун, 81 - 1:1

"Ланс": Вашу, Айдара, Фортеш, Тахрат, Дюверн, Жийе, Белльгард (Ба, 76), Дукуре, Амброз (Банза, 82), Сантонз (Менди, 85), Гомис.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Альфонс, Шафик (Хаддади, 71), Ямбере, Кулибали, Бальмон (Квон Чхан Хун, 77), Слити, Марье, Жанно, Саид.

Предупреждения: Бальмон (6), Лотоа (11), Кулибали (22).  

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