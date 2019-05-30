"Ланс" и "Дижон" сыграли вничью в матче за место в Лиге 1
В первой игре плей-офф за место во французской Лиге 1 "Ланс" сыграл вничью с "Дижоном". Ответный поединок пройдет 2 июня.
"Ланс" - "Дижон" 1:1
Голы: Белльгард, 48 - 1:0, Квон Чхан Хун, 81 - 1:1
"Ланс": Вашу, Айдара, Фортеш, Тахрат, Дюверн, Жийе, Белльгард (Ба, 76), Дукуре, Амброз (Банза, 82), Сантонз (Менди, 85), Гомис.
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Альфонс, Шафик (Хаддади, 71), Ямбере, Кулибали, Бальмон (Квон Чхан Хун, 77), Слити, Марье, Жанно, Саид.
Предупреждения: Бальмон (6), Лотоа (11), Кулибали (22).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27