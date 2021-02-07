"Ланс" и "Ренн" завершили матч безголевой ничьей
В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Ланс" сыграл вничью с "Ренном".
"Ланс" - "Ренн" 0:0
"Ланс": Лека, Силла, Медина, Баде, Мишлен (Клосс, 70), Фофана, Дукуре, Каюзак, Гради, Калимуэндо (Банза, 70), Сотока.
"Ренн": Гомис, Трюффер (Мауасса, 76), Ньямси, Агерд, Траоре, Терье (Доку, 76), Камавинга, Бурижо, Мартен, Да Сильва, Гирасси.
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Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13