"Ланс" и "Ренн" завершили матч безголевой ничьей

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"Ланс" и "Ренн" завершили матч безголевой ничьей

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Ланс" сыграл вничью с "Ренном".

"Ланс" - "Ренн" 0:0

"Ланс": Лека, Силла, Медина, Баде, Мишлен (Клосс, 70), Фофана, Дукуре, Каюзак, Гради, Калимуэндо (Банза, 70), Сотока.

"Ренн": Гомис, Трюффер (Мауасса, 76), Ньямси, Агерд, Траоре, Терье (Доку, 76), Камавинга, Бурижо, Мартен, Да Сильва, Гирасси.   

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