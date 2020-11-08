Ланс" и "Реймс" в результативном матче сыграли вничью, "Метц" и "Дижон" разошлись миром и другие итоги матчей Лиги 1
Во Франции подошли к концу некоторые матчи 10-го тура Лиги 1.
"Ланс" и "Реймс" в результативном матче сыграли вничью, "Метц" и "Дижон" также не выявили победителя, "Анжер" разгромил "Ним", а "Нант" оказался сильнее "Лорьяна".
"Ланс" - "Реймс" - 4:4 (1:0)
Голы: Банза, 21 - 1:0, Кафаро, 47 - 1:1, Диа, 54 - 1:2, Фокет, 77 (аг) - 2:2, Медина, 79 (аг) - 2:3, Диа, 81 - 2:4, Сотока, 90 - 3:4, Сотока, 90+1 - 4:4.
"Ланс": Лека, Фортес (Калимуэндо, 73), Баде, Медина, Бура (Силла, 63), Какюта (Жан, 82), Клаусс, Ш.Дукуре, Сотока, Банза (Кошта, 73), Маурисио (Фофана, 63).
"Реймс": Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Ф.Дукуре, Бериша, Кафаро (Кассама, 69), Мунетси, Сирхейс (Туре, 63), Диа (Кутеса, 86), Мбюкю (Думбья, 46).
"Метц" - "Дижон" - 1:1 (1:1)
Голы: Бальде, 13 - 0:1, Яде, 21 - 1:1.
"Метц": Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана, Майга, Нгюетт (Лейя Исека, 60), Булая, Яде (Вагнер, 60), Гей (Амброз, 77).
"Дижон": Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик (Музинга, 68), Кулибали, Боэй, Ндонг, Целина, Ассале (Конате, 63), Шуйар, Бальде (Шейх, 82).
"Ним" - "Анже" - 1:5 (0:2)
Голы: Перейра Лаж, 1 - 0:1, Баокен, 23 - 0:2, Баокен, 56 - 0:3, Диони, 82 (с пенальти) - 0:4, Коне, 90+1 - 1:4, Кабо, 90+4 - 1:5.
"Ним": Рейне, Ландре, Бюрнер, Бриансон, Алакуш, До, Ферхат, Кубас (Коне, 66), Элиассон (Рипар, 66), Бенраху, Ариби (Денки, 46).
"Анже": Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Бобишон, 84), Амаду (Кулибали, 75), Фюльжини, Перейра Лаж (Кабо, 69), Баокен (Диони, 69), Тиуб (Эль Мелали, 75).
"Лорьян" - "Нант" - 0:2 (0:0)
Голы: Бамба, 80 - 0:1, Блас, 83 - 0:2.
"Лорьян": Нарди, Морель, Абержель (Ле Фе, 86), Гравиллон, Ляпорт, Делаплас, Чалоба (Монкондюи, 79), Висса, Амель (Грбич, 84), Лорьенте (Диарра, 79), Моффи (Марво, 65).
"Нант": Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 23), Аппиа, Паллуа, Жиротто, Абед, Туре, Блас, Луза, Коко (Бамба, 77), Коло Муани.
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