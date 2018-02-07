"Ланс" и "Шамбли" вышли в 1/4 финала кубка Франции

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"Ланс" и "Шамбли" вышли в 1/4 финала кубка ФранцииВ рамках 1/8 финала кубка Франции "Ланс" и "Шамбли" оказались сильнее "Труа" и "Гранвиле" соответственно.

"Ланс" - "Труа" - 1:0

Гол: Лопес, 70 - 1:0.

"Шамбли" - "Гранвиле" - 1:0

Гол: Дукуре, 50 - 1:0.

Нереализованный пенальти: Монтиель, 69 ("Шамбли").

Напомним, вчера в 1/4 финала турнира вышел ПСЖ. | soccernews.ru

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