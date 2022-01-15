"Ланс" на 96-й минуте вырвал победу над "Сент-Этьеном"
Фото: инстаграм "Ланса"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Франции "Ланс" на выезде обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:1.
В первом тайме счет открыл Риад Будебуз, но на 77-й минуте равновесие восстановил Флориан Сотока, а в компенсированное время победу гостям принес Секо Фофана.
"Ланс", набрав 33 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с 12 очками остался на последней, 20-й позиции.
"Сент-Этьен" – "Ланс" - 1:2 (1:0)
Голы: Будебуз, 38 - 1:0, Сотока, 77 - 1:1, Фофана, 90+6 - 1:2
"Сент-Этьен": Бернардони, Масон, Колодзейчак, Наде (Гезали, 90), Бакайоко, Силва, Аушиш (Лери, 80), Юссуф (Диуссе, 80), Камара, Будебуз, Тиуб (Гурна-Дуат, 55).
"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо (Берг, 73), Медина, Франковски (Жан, 62), Фофана, Дукуре, Какута (Давид Кошта, 73), Саид (Сотока, 62), Калимуэндо (Бальде, 85).
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