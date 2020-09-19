"Ланс" обыграл "Бордо" и догнал лидера Лиги 1
В рамках 4-го тура французской Лиги 1 "Ланс" на своём поле взял верх над "Бордо" со счётом 2:1.
Команда, вернувшаяся по итогам прошлого сезона в элитный дивизион, одержала третью победу в четырёх матчах и догнала в турнирной таблице лидирующий "Сент-Этьен".
"Ланс" – "Бордо" - 2:1
Голы: 1:0 – 47 Ганаго, 2:0 – 59, пенальти Какута, 2:1 – 90 Калу.
"Ланс": Лека, Медина, Гради, Фортеш, Силла, Каюзак, Клосс (Бура, 75), Дукуре (Фофана, 63), Какута (Морисьо, 87), Сотока (Банза, 74), Ганаго (Жан, 75).
"Бордо": Костиль, Косьельни, Бесс, Бенито, Сабали, Отавио, Башич (Адли, 26), Уден (Калу, 81), Хван Ый Чжо (Пардо, 81), де Превиль (Маджа, 81), Бриан (Пабло, 60).
Удаление: Бесс (58).
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