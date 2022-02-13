"Ланс" победил "Бордо" в Лиге 1
Фото: инстаграм "Ланса"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Франции "Ланс" на своем поле обыграл "Бордо" со счетом 3:2.
Победу французскому клубу принесли голы Арно Калимуэндо, Гаэля Какута и Секо Фофана. В составе гостей отличились Альберт Элис и Хван Ый Чжо.
"Ланс", набрав 36 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 20 очками остался на последнем, 20-м месте.
"Ланс" – "Бордо" - 3:2 (3:1)
Голы: Калимуэндо, 10 - 1:0, Какута, 22 (с пенальти) - 2:0, Фофана, 26 - 3:0, Элис, 33 - 3:1, Хван Ый Чжо, 53 - 3:2
"Ланс": Фариньес, Клосс (Франковски, 82), Данзо, Медина, Ву, Айдара, Какута (Берг, 63), Фофана, Дукуре, Сотока (Давид Кошта, 82), Калимуэндо (Ганаго, 62).
"Бордо": Пуссен, Кватенг, Марсело, Ахмедходжич, Менса (Ньянг, 87), Гилавоги, Онана (Мангаш, 86), Франсержио (Адли, 55), Элис (Дилросун, 55), Хван Ый Чжо, Уден (Мара, 90).
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