"Ланс" победил "Бордо" в Лиге 1

Теги лансбордо

"Ланс" победил "Бордо" в Лиге 1

Фото: инстаграм "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Ланс" на своем поле обыграл "Бордо" со счетом 3:2.

Победу французскому клубу принесли голы Арно Калимуэндо, Гаэля Какута и Секо Фофана. В составе гостей отличились Альберт Элис и Хван Ый Чжо.

"Ланс", набрав 36 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 20 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Ланс" – "Бордо" - 3:2 (3:1)
Голы: Калимуэндо, 10 - 1:0, Какута, 22 (с пенальти) - 2:0, Фофана, 26 - 3:0, Элис, 33 - 3:1, Хван Ый Чжо, 53 - 3:2

"Ланс": Фариньес, Клосс (Франковски, 82), Данзо, Медина, Ву, Айдара, Какута (Берг, 63), Фофана, Дукуре, Сотока (Давид Кошта, 82), Калимуэндо (Ганаго, 62).

"Бордо": Пуссен, Кватенг, Марсело, Ахмедходжич, Менса (Ньянг, 87), Гилавоги, Онана (Мангаш, 86), Франсержио (Адли, 55), Элис (Дилросун, 55), Хван Ый Чжо, Уден (Мара, 90). 

Не пропустите: "Страсбур" победил "Анжер" и приблизился к зоне Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ

Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов