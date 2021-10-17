"Ланс" проиграл "Монпелье" и увеличил отставание от ПСЖ
Фото: инстаграм "Монпелье"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на своем поле обыграл "Ланс" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Стефи Мавидиди.
"Монпелье", набрав 13 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ланс" с 18 очками остался на втором месте, но отстает от лидирующего ПСЖ на девять очков.
"Монпелье" – "Ланс" - 1:0 (0:0)
Гол: Мавидиди, 47 - 1:0
"Монпелье": Омлин, Сако, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри, Молле (Джоаккини, 83), Шотар, Самбия, Жермен (Ристич, 76), Мавидиди.
"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Ву (Боли, 84), Франковски, Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Жан, 65), Сотока, Калимуэндо (Саид, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13