"Ланс" проиграл "Монпелье" и увеличил отставание от ПСЖ

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"Ланс" проиграл "Монпелье" и увеличил отставание от ПСЖ

Фото: инстаграм "Монпелье"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на своем поле обыграл "Ланс" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Стефи Мавидиди.

"Монпелье", набрав 13 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ланс" с 18 очками остался на втором месте, но отстает от лидирующего ПСЖ на девять очков.

"Монпелье" – "Ланс" - 1:0 (0:0)
Гол: Мавидиди, 47 - 1:0

"Монпелье": Омлин, Сако, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри, Молле (Джоаккини, 83), Шотар, Самбия, Жермен (Ристич, 76), Мавидиди.

"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Ву (Боли, 84), Франковски, Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Жан, 65), Сотока, Калимуэндо (Саид, 66).

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