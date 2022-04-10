"Ланс" разгромил "Ниццу" в Лиге 1

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"Ланс" разгромил "Ниццу" в Лиге 1

Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Ланс" на своем поле разгромил "Ниццу" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Арно Калимуэндо и гол Шейка Дукуре.

"Ланс", набрав 47 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 51 очком осталась на пятой позиции.

"Ланс" – "Ницца" - 3:0 (0:0)
Голы: Калимуэндо, 51 - 1:0, Дукуре, 55 - 2:0, Калимуэндо, 67 - 3:0

"Ланс": Лека, Гради, Данзо, Медина, Айдара, Франковски, Фофана (Берг, 83), Дукуре, Давид Кошта (Клосс, 74), Сотока (Мачадо, 90), Ганаго (Калимуэндо, 46).

"Ницца": Бенитес, Аталь (Лотомба, 45), Данте, Тодибо (Данилюк, 81), Бар (Браими, 68), Лемина, Росарио, Клюйверт (Стенгс, 68), Делор, Гессан, Гуири (Тюрам, 68).

Удаления: Айдара (17), Лемина (57).

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