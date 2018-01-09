"Ланс" в дополнительном времени одолел "Булонь" и пробился в 1/16 финала Кубка Франции

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"Ланс" в дополнительном времени одолел "Булонь" и пробился в 1/16 финала Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Ланс" обыграл "Булонь".

"Ланс" - "Булонь" 3:2

Голы: Коне, 22 - 0:1, Сантамария (пен), 60 - 1:1, Диарра, 63 - 2:1, Коне, 90 - 2:2, Сантамария, 99 - 3:2

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