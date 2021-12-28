Лантратов летом отказался от перехода в топ-клуб РПЛ

Фото инстаграм Ильи Лантратова

Вратарь "Химок" Илья Лантратов отклонил предложение московского ЦСКА во время летнего трансферного окна.

Об отказе 26-летнего футболиста становиться армейцем рассказал генеральный директор подмосковного клуба Сергей Анохин.

По его словам, голкипер решил остаться в "Химках", чтобы стабильно играть.

В текущем сезоне Лантратов провёл 19 матчей, в которых пропустил 31 гол. В ноябре он получил дебютный вызов в сборную России.

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