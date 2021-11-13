Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина

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Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина

Фото твиттер сборной России

Вратарь "Химок" Илья Лантратов не примет участия в игре 10-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Как сообщает пресс-служба РФС, 26-летнего футболиста убрали из состава по решению тренерского штаба.

Голкипер не полетит со сборной в Сплит и досрочно вернётся в расположение клуба.

Хорватия примет Россию в воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В очном матче команды определят обладателя прямой путёвки на ЧМ-2022. Россиян устроит победа или ничья, хорватов - только победа.

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