Аргентинский "Ланус" вышел в финал Кубка Либертадорес.

В ответном полуфинальном матче команда Хорхе Альмирона обыграла соотечественников из "Ривер Плейт" со счетом 4:2.

Первая встреча завершилась победой "Ривер Плейт" (1:0).

Соперником "Лануса" по финалу, вероятнее всего, станет бразильский "Гремио", который в первом полуфинальном матче на выезде разгромил эквадорскую "Барселону" (3:0).

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