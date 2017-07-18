Лападула стал игроком "Дженоа"

Форвард "Милана" Джанлука Лападула перешёл в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" арендовали 27-летнего футболиста на один год с обязательством последующего выкупа. По данным СМИ, сейчас генуэзский клуб заплатит два миллиона евро, а следующим летом ещё 11 миллионов.

Лападула выступал за "Милан" с 2016 года, сыграл 29 матчей и забил 8 голов.

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