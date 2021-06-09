Лапочкин прокомментировал свое отсранение от футбольной деятельности на 10 лет
Фото: "Чемпионат"
Судья Сергей Лапочкин прокомментировал решение УЕФА отстранить его от футбольной деятельности на 10 лет.
"Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью.
Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал", – сказал Лапочкин.
Также не пропустите: Сборная Украины провела тренировку треугольными мячами (видео). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Травма Бензема не серьезная. Он вернется к тренировкам в течении 2-3 дней
-
Латвийский "Вентспилс" отсранили от еврокубков на 7 лет
-
Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе "Эвертона" к игроку
-
Сборная Украины провела тренировку треугольными мячами (видео)
-
Игроков сборной Испании вакцинируют от коронавируса до Евро-2020
Лента новостей
-
Футболисты сборной России не попали в топ-100 самых дорогих игроков Евро-2020
-
Путин высказался о новой форме сборной Украины
-
"Челси" готов выделить большую сумму на покупку Холанда и Хакими
-
ПСЖ хочет бесплатно подписать Усмана Дембеле
-
1
Министр спорта РФ: "В России футбол больше, чем футбол"
-
Гинер назвал задачи ЦСКА на следующий сезон
-
1
УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"
-
Травма Бензема не серьезная. Он вернется к тренировкам в течении 2-3 дней
-
Лапочкин прокомментировал свое отсранение от футбольной деятельности на 10 лет
-
Латвийский "Вентспилс" отсранили от еврокубков на 7 лет
-
Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе "Эвертона" к игроку
-
Сборная Украины провела тренировку треугольными мячами (видео)
-
Вермален назвал ключевого игрока сборной России
-
Игроков сборной Испании вакцинируют от коронавируса до Евро-2020
-
Стало известно, где проведет сборы "Локомотив"
-
Арбитр Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет
-
Алексей Медведев - главный тренер "Сатурна"
-
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с Джейдоном Санчо
-
Андрей Шевченко высказался о новой форме сборной Украины
-
ЦСКА отправил Помазуна в аренду в "Урал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18