Лапочкин прокомментировал свое отсранение от футбольной деятельности на 10 лет

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Лапочкин прокомментировал свое отсранение от футбольной деятельности на 10 летФото: "Чемпионат"

Судья Сергей Лапочкин прокомментировал решение УЕФА отстранить его от футбольной деятельности на 10 лет.

"Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью.

Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал", – сказал Лапочкин.

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