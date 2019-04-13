Лапорт: "Не хочу проявить неуважение, но болельщикам "Барселоны" приятно, когда фанатам "Реала" плохо"

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Лапорт: "Не хочу проявить неуважение, но болельщикам "Барселоны" приятно, когда фанатам "Реала" плохо"

Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что думает о результатах "Реала" в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Marca.

"Этот сезон для "Реала" - катастрофа. Болельщикам нелегко, так как они понимают, что уже ничего не выиграют. на данный момент нужно думать о лете. А это сложно.

Не хочу проявить неуважение, но болельщикам "Барселоны" приятно, когда фанатам "Реала" плохо, и наоборот", - сказал Лапорт.

"Реал", имея в активе 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.

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